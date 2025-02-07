佩通坦提及自身華裔血統　保證赴泰中國人安全

泰國總理佩通坦正在訪問中國，她周四（6日）接受內媒採訪時強調：「身為一位擁有華裔血統的泰國總理，我向大家保證，中國朋友在泰國一定會非常安全。」

佩通坦在活動間隙受訪時稱，泰國人來中國總能感到賓至如歸，希望中國遊客來泰國同樣能有回家的感覺；至於安全問題，或許中國民眾聽到一些傳聞，但強調那些僅僅是傳聞而已。她指出，泰中兩國一直保持非常友好關係，她親自關注所有遊客安全相關事宜，和警察、軍方以及有關部門直接溝通，確保每位來客感到安全；又指安全是泰方首要任務，會盡全力保護大家安全。

佩通坦訪問期間，中方安排的貼身女保鏢嚴月霞引起關注，她為佩通坦打開專車車門，護送對方前往下榻酒店，途中保持高度警惕，目光銳利地觀察周圍。報道指，嚴月霞在安保領域有多年的豐富經驗，曾接待過許多重要貴賓，專業能力備受認可。

中國外交部發言人林劍周五（7日）指出，佩通坦訪華議題之一是加強打擊網賭、電詐，雙方就此交換意見，並達成重要共識。近期泰緬邊境一帶發生網賭、電詐惡性案件，威脅包括中泰在內有關國家公民生命財產安全，干擾地區國家正常交往合作。中國正同泰緬等周邊國家積極展開雙多邊合作，綜合施策，標本兼治，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案，共同剷除網賭、電詐的毒瘤，維護人民生命財產安全和地區國家交往合作秩序。