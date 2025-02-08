特朗普晤石破茂　冀消除對日本貿易逆差

美國總統特朗普周五（7日）在白宮與到訪的日本首相石破茂會晤，他指計劃下周一（10日）或下周二（11日）公布向多個國家徵收對等關稅，令美國與其他國家得到平等對待，並考慮針對汽車徵收關稅；他指美國希望消除對日本的貿易逆差，若果美國對日本的貿易赤字無法平衡，將對日本進口商品徵收關稅。

在被問及美國是否會向日本產品加徵關稅時，特朗普表示，他將於下周宣布美國對其他國家徵收對等關稅、即讓美國與貿易夥伴彼此徵收的關稅稅率相等。他表示，美日雙方將採取措施消除當前美國對日本的巨額貿易逆差，相信可於不採取懲罰性行動的情況下解決，強調日美關係非常好。石破茂在聯合記者會上拒絕回應一旦美國加徵關稅，日本是否會報復。

特朗普指，日本將創紀錄進口美國液化天然氣，並指摘美國前總統拜登未能幫助盟友解決其能源需求。他又強調，美國鋼鐵公司對美國而言「非常重要」，日本製鐵已放棄收購美鋼的計劃，轉而尋求對美鋼大規模投資。石破茂說，日鐵投資美鋼對雙方將是互利互利；日鐵將向美鋼提供技術，並將在美國生產更高品質的產品。

特朗普還指出，日本承諾在2027年前將國防開支水平，提升至特朗普首個總統任期時的兩倍。另外，特朗普表示，與石破茂同意加強合作，反擊中國經濟侵略。石破茂在記者上會提到，兩人於會談中重申台海和平穩定的重要性、反對以武力或脅迫手段單方面改變東海及南海現狀，及應對北韓核問題。