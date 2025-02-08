斥日本夥西方反俄　俄大使：無法談判和約

俄羅斯駐日本大使諾茲德列夫周五（7日）表示，只要日本遵循西方的反俄路線，兩國便無法展開和平條約談判。

日本首相石破茂在北方領土日，為「要求歸還北方領土全國大會」發表視像演講。石破稱，戰後80周年日俄仍未解決領土爭議及簽署和約令人遺憾。他承認，俄烏戰事令日俄關係陷入困境，希望透過恢復北方四島（擇捉島、國後島、色丹島、齒舞群島，俄稱南千島群島）的掃墓活動，重啟兩國交流。諾茲德列夫指石破的言論不切實際，重申俄方2022年3月便正式宣布，鑑於日方不友善立場而無法談判和約。諾茲德列夫批評日本3年來全力支持西方對俄制裁政策，先後實施25輪非法限制措施。日本一方面希望與俄羅斯繼續和約對話，另一方面卻散播反俄言論並威脅制裁。

俄日和約無法締結的主因是北方四島主權爭議，俄方認為日本已在《舊金山和約》放棄南千島群島在內的整個千島群島主權，拒絕放棄戰時佔領的土地，但日本主張千島群島不包括北方四島。日本1981年起訂每年2月7日為北方領土日，表面上紀念1855年同日簽署的《日俄通好條約》，實際上宣示北方四島主權，否定二戰結果和邊界變更。