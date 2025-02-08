巴拿馬受壓退出一帶一路　華提嚴正交涉

巴拿馬政府在美國的施壓下，周四（6日）宣布已正式知會中國退出「一帶一路」協議。中國外交部周六（8日）公布，外交部部長助理趙志遠周五（7日）約見巴拿馬駐華大使萊卡羅，就該國擬終止中巴共建「一帶一路」諒解備忘錄提出嚴正交涉。萊卡羅表示巴方重視對華關係，允即報告本國政府。

趙志遠表示，巴拿馬日前宣布將終止「一帶一路」諒解備忘錄，中方對此深表遺憾。在共建「一帶一路」框架下，中巴各領域務實合作快速發展，取得了一系列豐碩成果，為巴拿馬國家和人民帶來了實質的好處。150多個國家踴躍參與「一帶一路」合作，成果惠及包括巴拿馬在內的各國民眾，在「一帶一路」上「開倒車」、行逆風船違中巴人民期待，不符合巴切身利益。

趙志遠強調，中方尊重巴拿馬主權和領土完整，主張大小國家一律平等，互相尊重，重信守諾。中方堅決反對美國以施壓威脅的手段肆意破壞中巴關係、抹黑破壞共建「一帶一路」合作的行徑。中巴關係從不針對第三方，也不應受第三方干擾，希望巴方從雙邊關係大局和兩國人民長遠利益出發排除外來干擾，並做出正確決定。