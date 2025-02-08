特朗普擬聯繫金正恩　朝稱核武非討價還價籌碼

美國總統特朗普周五（7日）在白宮與到訪的日本首相石破茂舉行聯合記者會，特朗普表示計劃繼續與北韓領袖金正恩保持關係。北韓官媒朝中社周六（8日）發表社論揚言該國的核武並非討價還價的籌碼，是用於實戰，對抗敵人的任何入侵企圖。

特朗普認為與金正恩相處融洽，這是一件好事，並非壞事，如果他不僅能與金正恩保持關係，還能與其他關係緊張的國家領導人打好交道，這對世界來說都是一筆巨大的財富。特朗普指，日本喜歡他的主意，因為日方與金正恩的關係並不好。被問及是否希望特朗普恢復與金正恩的聯繫時，石破茂稱這取決於美國自身，解決與北韓之間的問題很棒，日本願意繼續合作。他補充，有必要解決北韓核導計劃，這對日本、美國及其他國家構成嚴重威脅，日美會共同努力實現北韓的徹底無核化。

白宮早前表示，特朗普政府將尋求實現北韓徹底無核化。朝中社評論文章重申，北韓核武力量不是可以透過宣傳來博取任何人認可的東西，不是可用金錢來換取的籌碼。北韓核力量始終用於實戰，目的是迅速切斷敵對勢力侵犯國家主權和人民安全、威脅地區和平的入侵企圖的根源。對於北約和歐盟強調不會接受北韓是核武國家，社論斥責是荒謬可笑。