特朗普：DeepSeek不會對國安構成威脅　美國可受益

中國人工智能（AI）企業深度求索（DeepSeek）近日發布開源模型引發關注。美媒報道，美國總統特朗普周五（7日）表示，他認為DeepSeek不會對國家安全構成威脅，美國最終可以受益於從這間初創公司的人工智能創新。

報道指，特朗普當日被問及是否認為DeepSeek對國家安全構成威脅時，回應稱，「不，這是一項正在發展的技術。實際上，我我認為我們將從中受益。」他補充：「我們談論的AI，將比人們最初想像的要便宜得多。這是一件好事。我認為這是非常好的發展。」

DeepSeek近期發布其開源模型DeepSeek-R1，以低成本等特點引發關注。然而，澳洲、台灣及南韓等地，先後以網絡和資料安全為由，禁止政府和公共機關使用DeepSeek。對此，中國外交部發言人郭嘉昆表示，中國政府高度重視並依法保護數據隱私和安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違法形式采集或存儲數據。中方一貫反對泛化國家安全概念、將經貿科技問題政治化的做法。同時，中方也將堅定維護中國企業的合法權益。