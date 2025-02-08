全國新增流感病例下降　達取消流行警報標準

日本厚生勞動省周五（7日）公布最新數據顯示，1月27日至2月2日，日本全國約5,000個定點醫療機構共報告新增流感病例約2.89萬例，平均每個機構報告5.87例，下降至取消流感流行警報標準。

按日本官方標準，一周內定點醫療機構的平均報告病例數達到30例以上，即進入流感流行警報級別；數值降至10例以下，警報需取消。厚生勞動省數據顯示，前述時段全國平均每家定點醫療機構報告的流感病例數已連續第三周環比下降，較前一周、即1月20日至26日的11.06例幾乎減半，按報告病例數推算，該周全國新增流感病例約19.4萬例。全國47個都道府縣中，目前只有山形縣、新潟縣、沖繩縣、岩手縣仍維持警報級別，每家定點醫療機構報告病例均在10例以上。

日本流感季通常從9月持續至翌年春季，厚生勞動省和國立感染癥研究所每周發布相關數據。今輪流感疫情於2024年12月16日至22日達到警報級別，年底達到峰值。2024年12月23日至29日，全國平均每家定點醫療機構報告病例數高達64.39例，超過警報標準兩倍多，是1999年採用現行統計方法以來的最高紀錄。2025年開始，日本流感疫情總體呈下降趨勢，1月下旬的病例數已回落至往年同期水平。