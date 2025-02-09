特朗普威脅對晶片徵關稅　台擬派員赴美直接溝通

美國總統特朗普曾揚言對台灣加工生產的半導體晶片加徵關稅，台灣經濟部長郭智輝上周六（8日）指計劃派遣經濟部次長和國際貿易署副署長等官員前往華盛頓，與美國官員直接溝通。

台灣的台積電（TSMC）是半導體晶片代工企業巨頭，特朗普去年競選期間已批評台灣偷走美國晶片產業，威脅要對台灣出口美國的半導體晶片加徵100%關稅。郭智輝在台北出席論壇時指，經濟部對各種可能情況都有準備，但他無法透露細節，因為現在若掀底牌，就無法為業者謀福利。他認為特朗普會想對台灣晶片開徵100%關稅，應該是溝通不順暢所致，經濟部計劃派出次長、副署長赴華盛頓，向特朗普周邊人士做更好解說。

郭智輝表示，台積電所做的工作和美國是一起的，美國負責設計與渠道，最大利益者則是品牌，台灣所做的更是資本支出最高部分。他強調，台灣最初從美國RCA公司引進半導體技術，就非常重視尊重與保護知識產權，所有的知識產權都有付錢，所以偷走半導體技術的絕對不是台灣。他形容台灣是美國最好的貿易夥伴，希望透過向美方做更深入解釋與溝通，得到一個好的結果。他又指，特朗普鼓勵美國國內增產油氣，而台灣作為能源進口國，可以像日本一樣採購更多美國能源產品。