澤連斯基願與美進行礦產合作　重申要有安全保障

烏克蘭總統澤連斯基上周五（7日）接受英媒訪問時指，願意與美國進行礦產合作，並強調任何俄烏停戰協議都需要有安全保障。他又指美國總統特朗普應先與他對話，之後再與俄羅斯總統普京對話，否則就像在烏克蘭無參與下討論烏克蘭問題。

特朗普日前提出希望烏克蘭向美國出口稀土等，交換美國的軍事援助。澤連斯基在總統辦公室受訪，向英媒記者展示一幅標示烏克蘭關鍵礦物位置的地圖，他指如果是談判協議，「一於達成協議」，但烏克蘭必須獲得安全保障。他透露，烏克蘭少於20%的礦物資源，包括約一半稀土礦落入俄羅斯手上，要阻止普京，保護礦物豐饒的中部第聶伯羅地區。烏克蘭擁有歐洲最大的鈦儲量，鈦對航空航太工業至關重要，而鈾則可用於製造核能和核武。他強調基輔不是提議「放棄」資源，而是提出建立互惠互利的夥伴關係，共同開發這些資源，美國人提供的幫助最多，所以美國人應該獲得最多，應該享有優先權。

澤連斯基還說，基輔和白宮正在討論利用烏克蘭龐大的地下天然氣儲存設施來儲存美國液化天然氣，特朗普政府對此非常感興趣，烏方已經準備好並願意簽訂向烏克蘭供應液化天然氣的合約，烏克蘭將成為整個歐洲的樞紐。

澤連斯基指出，特朗普會見普京前，必須先見他，他的首要任務是把烏克蘭的安全保障需求作為協議的一部分，防止俄羅斯未來發動另一次入侵。整體而言，西方在與俄羅斯進行談判之前確定整體戰略是至關重要。他的團隊與美國烏克蘭及俄羅斯問題特使凱洛格和國家安全顧問沃爾茲每天聯繫，談論一般性的事情，稍後才會公布具體細節。

戰況方面，澤連斯基首次證實烏軍上周四（6日）發動發動新攻勢，向俄羅斯西部庫爾斯克地區推進2.5公里。