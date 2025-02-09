遣返非法移民　空軍摘姓名條徽章惹議

美國空軍支援北方司令部的保衞邊境行動，派出運輸機遣返非法移民。惟運輸機上的機組人員及警衞均沒有佩戴姓名條或部隊徽章，缺乏透明度引起公眾質疑。空軍發言人上周五（7日）回應指，做法出於安全考慮。

參與任務的陸軍、海軍陸戰隊均佩戴姓名條及部隊徽章，唯獨空軍沒有披露參與任務的人數或他們來自哪個部隊。空軍僅透露，派出C17、C130兩款運輸機支援北方司令部，每架往南美遣返航班平均分配10名機組人員。專門負責在高風險地區保護飛機的「鳳凰烏鴉」（Phoenix Ravens）部隊，亦登上遣返航班保護機組人員，逾200名鳳凰烏鴉部隊成員分布美國各地的空運基地。

海軍陸戰隊退役軍官、智庫史汀生中心高級研究員格雷齊爾認為，空軍在國內摘掉姓名條和徽章的行為很奇怪。他憶述，派往伊拉克和阿富汗時，從來沒有人下達類似命令。對於同袍執勤期間隱藏身份，空軍發言人稱，運送非法或犯罪外國人存在安全問題。機組人員摘掉姓名條和部隊徽章，但保留軍服上的美國國旗、空軍標誌和軍銜，以確保安全。