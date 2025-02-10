台簽約購美防空系統　最快今年交付部署北部

台灣防務部門周一（10日）公布，已與美國完成簽約採購3套國家先進地對空導彈系統（NASAMS），合約總值249億元新台幣（約59億港元），3套系統將在6年內全部交付，其中首套有機會今年內交付，預定部署台灣北部應對空中威脅。

政府採購網發布NASAMS決標資訊顯示，防務部門委託駐美軍事代表團，與美國在台協會（AIT）完成採購案簽約事宜，全案自今年1月14日至2030年12月31日履約，履約地點為台北市松山區與新北市淡水區，與NASAMS潛在部署地點相符。美國國防部國防安全合作局（DSCA）去年10月25日公布，美國國務院同意向台灣出售NASAMS、L頻段雷達換裝案及非L頻段雷達換裝案，總值19.88億美元（約155億港元）。台軍今年1月則宣布已與美方完成簽約採購NASAMS彈藥、L頻段雷達換裝案及非L頻段雷達換裝案，總值243億元新台幣（約58億港元），須於2034年以前完成履約。連同今次採購3套NASAMS本體，4筆合約總值493億元新台幣（約117億港元），比美方公告金額低。

台媒解釋，美國政府發布軍售案金額僅屬粗略估計，實際價格視乎原物料、工本費、採購數量與品項、是否有其他買家等因素。另外，台軍採購NASAMS的跨年度預算，今年度尚屬機密預算，因此實際採購金額，須待台軍明年把機密預算轉列公開預算後才能確認。至於台軍採購的NASAMS彈藥為123枚先進中程空對空導彈增程型（AMRAAM-ER），射程可達50公里左右，未來將與愛國者、天弓、陸劍二、復仇者一系列防空導彈部署台灣北部，組成嚴密防空網。

截至周一早上6時前的24小時內，台軍偵獲解放軍5架次軍機及6艘軍艦持續在台海周邊活動，其中3架次軍機飛越台灣海峽中線，進入台灣北部及西南空域，台軍運用任務機、艦、岸置導彈系統嚴密監控及應處。