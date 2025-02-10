太空人於ISS完成論文答辯　史上首次

國際太空站（ISS）是繞地球運轉的最大人造物體，其中設有實驗室、廚房、廁所等，令太空人可以盡可能模仿地球上的工作與生活。俄羅斯總統學院公布，該校學生、太空人瓦格納（Ivan Wagner）上周六（8日）於ISS上成功完成碩士論文答辯，成為歷史上首位在太空進行論文答辯的人。

瓦格納的論文題目是《通過完善人才選拔提升公共部門組織的工作效率》，聚焦於通過改進人員選拔來提升公共部門組織的績效。論文亦分析俄羅斯加加林太空人培訓中心的工作，提出改進政府組織工作的建議。俄羅斯總統學院公布畫面顯示，瓦格納在ISS與地面人員連線，整個答辯過程流暢，未受到太空與地球距離影響。

由於上周六恰逢俄羅斯科學日，瓦格納還向所有科學界人士和不斷追求知識的人們送上祝福，祝賀那些善於激發和分享對科學熱愛的教師和科學工作者，他又形容這個日子是獻給智慧的勝利，向永遠銘刻在世界曆史上的天才們的不懈努力致敬。

瓦格納出生於1985年7月，曾多次執行太空任務，並於2022年4月5日被授予俄羅斯聯邦英雄稱號。2024年9月11日，他與另一名俄羅斯太空人奧夫奇尼（Alexei Ovchinin）以及美國太空人佩蒂特（Donald Pettit）共同乘搭俄羅斯的聯盟MS-26載人飛船前往ISS。他是俄羅斯的第123位太空人，同時也是全球第566位太空人。