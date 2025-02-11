特朗普簽令　對所有進口鋼鐵和鋁徵收25%關稅

美國總統特朗普於當地時間周一（10日）簽署行政命令，宣布對所有進口至美國的鋼鐵和鋁加徵25%關稅。澳洲總理阿爾巴內塞同日與特朗普通話後表示，對方正在考慮對澳洲進口鋼鐵和鋁實施豁免。

特朗普簽令時表示，相關要求沒有例外和豁免，形容這是一件大事，是讓美國再次富裕起來的開始。隨後在同一個新聞發布會上，他表示將認真考慮給予澳洲豁免，又稱讚阿爾巴內塞是一位好人，澳洲是少數幾個對美國有貿易順差的國家之一。阿爾巴內塞則指，他向特朗普陳述了豁免理由，兩人就公開表態的措詞達成一致，這符合兩國利益。澳洲貿易部長法雷爾強調，澳洲對美國的鋼鐵和鋁出口，為美國創造高薪的就業機會，亦是兩國共同國防利益的關鍵。

特朗普此前表示，鋼鋁關稅是為了創造就業機會和縮小美國貿易逆差，承諾要懲罰「利用」美國企業的國家。白宮發言人萊維特則補充，新關稅在現有鋼鋁關稅基礎上加徵。外界認為，特朗普將關稅視為迫使其他國家讓步的談判工具。在首個總統任期，他已對進口鋼鋁分別加徵25%及10%關稅，後來向加拿大、墨西哥及巴西等貿易夥伴提供免稅配額，直至前總統拜登把配額擴大至英國、日本及歐盟等。