男子收8000人民幣介紹費　騙中學同學到緬甸行詐

內媒周一（10日）根據廣東省揭陽市惠來縣人民法院一份判決書報道，廣東省一名男子為了8,000元（人民幣，下同，約8,700港元）介紹費，先把初中同學騙去緬甸從事電訊詐騙，再以各種名義向對方家人索要錢財。法院近日裁定該男子犯詐騙罪，判有期徒刑7個月並罰款5,000元（約5,400港元）。據了解，受害人曾患抑鬱症，至今失聯近2年，家屬非常擔心其安全，希望能早日找回他。

據此前報道，2000年出生的男子張錦武在2023年4月22日從深圳寶安機場飛往泰國曼谷後失聯。之後，有陌生男子多次打電話給張錦武家人，要求準備5萬至10萬元（約5.4萬至10.9萬港元）贖金把張男「搞回來」。張母曾向該陌生男子轉帳4,200元（約4,560港元），並提出要和兒子視像通話，對方起初答應，後來沒有消息。

警方之後確定找張男家人要錢的是張男初中同學黎俊豪。張男曾向同村好友小林透露，他是被黎男騙去泰國，抵達後不久就被轉到緬甸從事電訊詐騙。張男曾將和黎俊豪的聊天紀錄發給小林，顯示張男稱自己「出不去」，很恐懼，「有些做不好直接拿電棒打人的」，又要求黎男把自己「搞回去」，對方則稱「要賠錢的」、「先穩住吧」。自2023年5月1日起，小林也無法聯絡上張男。

2023年8月24日，黎俊豪在廣東惠州市博羅縣被警方抓獲，惠來縣檢察院去年12月對他提起公訴。判決書顯示，惠來縣檢察院指控黎男協助上家陳廣萍等人，將張男騙去緬甸行詐；此外他更以幫忙聯絡張男從緬甸回國需支付「茶水費」等為由，騙取張男家人金錢。惠來縣人民法院認為，被告黎俊豪行為已構成詐騙罪，因此作出上述判刑和罰款判決，將繼續追繳、沒收其違法所得。