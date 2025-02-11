法院將審理尹錫悅申請撤銷逮捕　執政黨鞭倡分散總統權力

南韓傳媒周一（10日）引述法律界消息指，首爾中央地方法院刑事合議25庭定於下周四（20日）上午10時審理總統尹錫悅撤銷逮捕措施的申請。尹錫悅當日在首爾拘留所，接受5名執政黨國民力量黨議員探視。國民力量黨鞭權性東周二（11日）在國會發表黨團代表演講時提議，應通過修改憲法分散總統和國會的權力。

尹錫悅上周二（4日）向負責審理內亂案的上述合議庭遞交撤銷逮捕措施的申請書，法院應自收到申請之日起7日以內作出決定，法院周一決定開庭審理。據報道，尹錫悅涉嫌內亂罪的庭前會議也將下周四上午10時舉行，法院屆時將一併審理其撤銷逮捕措施的申請。尹錫悅尚未確定會否出席庭前會議，被告沒有出庭義務。

國家人權委員會周一舉行全員委員會會議，表決通過《關於克服戒嚴造成的國家危機的建議案》修正案，當中建議有關部門保障尹錫悅在彈劾案審理過程中行使防禦權。該案由委員會常任委員金龍元等人上月發起，同時建議有關部門撤回針對國務總理韓德洙發起的彈劾案，讓他重新擔任代總統職務。