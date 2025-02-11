特朗普稱本周與澤連斯基通話　或下周在美會晤

新任美國防長海格塞斯周一（10日）啟程前往歐洲，是他上月就任後首次外訪，將出席北約和烏克蘭會議。烏克蘭總統澤連斯基希望在慕尼黑安全會議上會見美國副總統萬斯，又透露美國總統特朗普團隊一些要員將於本周首度訪烏。特朗普則稱，本周將與澤連斯基通電話，有指二人下周或在美國會晤。

澤連斯基周一表示，特朗普政府官員將於出席周五至下周日（14至16日）在德國舉行的慕尼黑安全會議前訪烏，一旦成事將是特朗普政府就職以來首次，但他未透露來訪官員身份。澤連斯基證實，計劃在慕尼黑安全會議期間和萬斯及特朗普團隊成員會面，其團隊亦努力安排他與特朗普之間的會面，強調有必要聚焦美烏團隊聯合工作。

澤連斯基辦公室消息人士則透露，美國烏克蘭及俄羅斯問題特使凱洛格（Keith Kellogg）下周四（20日）訪問基輔，特朗普已責成特使制訂結束俄烏衝突的計劃。此外，海格塞斯將從德國前往比利時布魯塞爾出席周三（12日）的北約國防部長會議，以及周四（13日）的烏克蘭防務聯絡組會議。英國國防部表示，會議將重點討論烏克蘭的優先事項，繼續支持烏方抵抗俄羅斯非法入侵。