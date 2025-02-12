【東方日報世界視線】美集團財閥寡頭　終致獨裁及革命

特朗普再任美國總統，最令民主黨恐慌的是他曾揚言，再經歷其4年管治，美國將變得再度偉大，民眾可要求不再需要選舉。這使不少民主黨人士擔心特朗普會成為獨裁者，使美國的自由民主政制（Liberal Democracy）消失。然而，美國除了有4年一次的「一人一票」選舉外殼外，還有甚麼是民主實質的內涵？

一些具批判性的政論家指出，美國共和及民主兩黨已經淪落為一丘之貉，單看拜登政府掌政的4年，一直操控主流傳媒禁制對以色列的批評，散播假消息宣稱烏軍有力打擊俄羅斯，成為推動戰爭的黨派，它更監控及打壓民眾的示威及組織，又搞全球顛覆及拱火戰爭製造政治混亂，帶頭削減社會福利及工人權利，令社會落後及貧富更懸殊。

這個趨勢早由克林頓便開始，經歷小布殊、奧巴馬及拜登，政府變成是民主黨和共和黨的新保守主義精英陣營的複合體，代表大集團的利益。特朗普反而是共和黨分裂出來的異數，他身邊的是馬斯克（特斯拉、SpaceX行政總裁）、朱克伯格（Meta行政總裁）及貝索斯（亞馬遜創始人）這些大寡頭財閥，結果美國政治如今變成是社團主義（Corporatism）與大財閥（Oligarch）兩類寡頭的抗衡。

可惜的是，原本民主黨的社團利益組合有強大的工會及專業協會（如律師、醫務人員及會計師等），但漸漸民主黨偏重金融及高科技大財團的支持力量，削減中下層的代表性及影響力，估計1996年至今，工業外移使生產業工人減少了3,000萬，特別是低下層工人加入工會的如今僅約11%，完全被民主黨忽視離棄。

拜登政府為美國社團寡頭利益效力，使他努力拉攏西方盟友，合力維持國際上大集團的共同利益，繼續維持西方霸權，故對中、俄這兩個競爭對手施以打壓，也因此挑成俄烏戰爭及不斷打台灣牌以遏制中國崛起。特朗普更關心的，是推動美國大財閥的利益，因此他進一步要拆解政府權力，私有化政府資產及公營機構，以使大財閥有更大運作及控制的空間，更以各種手段打壓各國經濟力量，為大財閥在海外的拓展鋪路。

美國政治這種發展趨勢是完全離棄了民眾的基本利益，集團及財閥的寡頭利益壟斷只會如希臘大哲學家亞里士多德所說，走向獨裁、社會革命或暴亂。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻