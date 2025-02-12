萬斯促華勿利用AI鞏固權力　美英拒簽峰會聲明

法國巴黎周一（10日）舉行一連兩日的人工智能（AI）行動峰會，會議周二（11日）閉幕時，法國、中國、印度等61個簽署方共同發布《關於發展包容、可持續的人工智能造福人類與地球的聲明》，但美國和英國拒簽。美國副總統萬斯在會上要求歐盟勿過度監管AI產業，中國勿利用AI科技進一步鞏固權力。

上述聲明承諾採取「開放」、「包容」和「道德」的方式​​，發展AI技術。英國政府發表簡短聲明回應指，出於對國家安全和全球治理的擔憂，英國未能簽署該聲明。萬斯在峰會演說中捍衞美國立場，表明將保持美國在AI產業上的領導地位；並警告過度監管AI，恐將扼殺由美國主導、正蓬勃發展的產業。他又暗批中國，稱數個「獨裁政權」尋求利用AI加強控制海內外公民，試圖滲透和奪取合作國家的資訊基礎設施，故不願與其合作。

中共中央政治局委員、國務院副總理張國清致詞時則指，中國以高度負責的態度參與AI全球治理，面對AI發展的機遇和挑戰，國際社會應攜手倡導智慧向善，深化創新合作，強化包容普惠，完善全球治理。他又指，中國願在AI領域與各國共推發展、共護安全、共享成果，共同構建人類命運共同體，歡迎各方來華出席上海2025世界人工智能大會。