白宮稱對加拿大關稅為疊加徵收　日尋求豁免

美國對進口鋼鋁加徵25%的措施將於下月12日生效，白宮官員周二（11日）表示，如果要落實因邊境問題而對加拿大加徵25%關稅，兩者將分別計算，意味疊加後部分貨品將加徵高達50%關稅。與此同時，日本尋求美國政府豁免鋼鋁關稅。

英媒引述一名政府消息人士指，加拿大尚未被告知關稅疊加的消息，但這聽起來似乎是真的。加拿大總理杜魯多在法國巴黎出席人工智能行動峰會場邊，與美國副總統萬斯舉行會晤，批評對加拿大鋼鋁加徵關稅完全不合理，該國是美國最親密的盟友，兩國經濟是一體化的，警告此舉將損害萬斯的家鄉俄亥俄州。加拿大政府周二另公布，任命前皇家騎警布羅索（Kevin Brosseau）出任處理鴉片類藥物芬太尼的專員，將與美國合作加快偵查和瓦解芬太尼非法交易。

此外，日本內閣官房長官林芳正周三（12日）表示已透過駐美大使館，於當地時間周一向美國政府要求豁免25%鋼鋁關稅。日方將徹底審視這些措施的內容及其對日本的影響，並採取必要措施。首相石破茂同日在參議院全體會議亦表示，將採取必要措施，包括敦促美國將日本排除在措施之外。