倘俄烏談判停火　澤連斯基擬交換佔據領土

烏克蘭總統澤連斯基周二（11日）表明，如果美國總統特朗普成功讓烏克蘭和俄羅斯舉行停火談判，烏方計劃向俄羅斯提出交換領土，用烏軍佔據長達6個月的俄羅斯庫爾斯克州領土，換取俄軍佔據的烏克蘭領土。澤連斯基將於本周啟程前往德國，出席慕尼黑國家安全會議，預計將會見美國副總統萬斯。

澤連斯基周二接受英媒訪問稱，「我們將用一塊領土換另一塊領土」，他未確定會換回哪一片領土，但強調所有領土都很重要。他已準備好與俄羅斯談判，但希望從「強勢地位」出發，又警告單靠歐洲提供安全保障並不足夠，必須有美國參與，舉例稱只有愛國者導彈才能保護烏克蘭，其他歐洲系統無法提供全面保護。

澤連斯基指烏克蘭擁有歐洲最大的鈾和鈦儲量，讓它們落入俄羅斯手中並可能與北韓、中國或伊朗分享，不符合美國利益。除了安全外，烏克蘭亦可為美國企業提供寶貴自然資源投資機會，對烏克蘭將創造就業機會，對美國企業創造利潤，他去年9月與特朗普會面時已有提及相關合作，今次烏方準備好更詳細的計劃。

特朗普近日稱與俄羅斯總統普京通電話，澤連斯基稱特朗普接觸普京前會見烏克蘭代表團非常重要。對於美國凍結援助，他表明不會抱怨，只要軍事援助得以保留就深表感激。澤連斯基稱難以評價美國前總統拜登對俄烏戰事的影響，批評拜登最初拒絕軍事援助為俄羅斯帶來信心，但感謝對方之後提供的一切幫助。