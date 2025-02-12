特朗普簽令要求配合效率部裁員 每4人離職才聘1人

馬斯克（左二）、馬斯克兒子（左下）和特朗普（右）在白宮見記者。

美國總統特朗普周二（11日）簽署行政命令，要求政府各部門配合政府效率部，制訂大規模裁員計劃，其中聯邦機構每4人離職才能聘用不超過1人。對於行動連日受外界質疑，領導部門的馬斯克強調，是美國人民在大選投票支持政府進行重大改革。

特朗普繼續在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，馬斯克帶同4歲兒子出席，站在特朗普身旁回應記者提問。馬斯克強調聯邦官僚機構不能自治，必須回應人民訴求，又透露每天都會與特朗普交談；特朗普否認馬斯克領導政府效率部存在利益衝突。對於法院頒令禁止部分行政命令執行，特朗普表明會遵守，但必將提出上訴。

白宮周二禁止美聯社記者採訪特朗普簽署行政命令埸合，理由是該媒體拒絕按照早前行政命令，在報道中使用「美利堅灣」稱呼墨西哥灣。美聯社解釋，墨西哥灣之名沿用超過400年，作為全球性新聞機構將使用其原名。白宮記者協會批評白宮決定，認為已違反美國憲法第一修正案保障新聞自由的原則。

另外，特朗普周一（10日）簽署行政命令，指示司法部暫停執行《反海外腐敗法》，審查當前和過去與該法律相關的行動，並制訂新執法指南。白宮指，該法律削弱了美國企業競爭力，因為它們被禁止參與國際競爭對手中常見的行為。特朗普形容，新行政命令意味美國將迎來更多商機。