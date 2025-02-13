傳白宮向所有僱員發電郵　宣布開始大規模裁員

美國傳媒周三（12日）引述消息報道，白宮人事管理辦公室已向所有聯邦僱員發出內部電郵，宣布大規模裁員已經開始，計劃將聯邦機構預算平均削減30%至40%。

知情人士表示，由政府效率部推動的大幅裁員行動是削減預算的主要措施之一，預計國防部和國土安全部將不受影響。財政部周三（12日）發表聲明表示，聯邦政府上月預算赤字達到1,290億美元（約1萬億港元），較去年1月的220億美元（約1,716億港元）赤字大幅增加。財政部官員透露，目前還沒有計劃將政府效率部所節省資金列入月度財政報表中。美國太空總署 (NASA) 代理署長佩特羅（Janet Petro）周三透露，政府效率部計劃審查NASA的支出情況，數百名NASA員工已經接受政府提出的離職方案。

另外，美國與加拿大緊張關係持續，加拿大總理杜魯多周三到訪比利時首都布魯塞爾，試圖加強與歐洲盟友關係。他重申該國絕不可能成為美國第51個州，無論美國採取何種行動，加拿大都將以極其強硬的方式回應。