特朗普：盼俄羅斯重返G7

美國總統特朗普周四（13日）表示，希望俄羅斯重返七大工業國集團（G7），並稱俄羅斯被「開除」是個錯誤。另外，他指美國、俄羅斯和烏克蘭三國高級官員將出席周五（14日）在德國舉行的慕尼黑安全會議。

G7原為八大工業國集團（G8）。俄羅斯2014年入侵克里米亞後，G7召開緊急會議並發表聯合聲明，正式將俄羅斯從G8除名。特朗普稱：「我非常希望俄羅斯回來。我認為把其趕走是一個錯誤。看，這不是喜歡或不喜歡俄羅斯的問題。這是八國集團的問題。」

特朗普表示，奧巴馬政府時期將俄羅斯逐出G8是錯誤的，指出如果俄羅斯沒有被G7排除在外，俄烏衝突很可能不會爆發，「我認為俄羅斯加入G7會非常有幫助，而現在仍然會有幫助，相信俄羅斯總統普京很樂意回來。」作為今年G7主席國的加拿大，暫未回應特朗普言論。

特朗普同日指出，美俄烏三國均受邀出席此次慕尼黑安全會議，而烏克蘭將是旨在結束俄烏衝突談判的參與方之一，強調俄烏衝突必須結束。他又批評美國前總統拜登有關烏克蘭可以加入北約的說法，認為這導致2022年烏克蘭危機升級。