全國下水管道急檢防路陷　埼玉縣3處有腐蝕

日本埼玉縣八潮市上月發生大規模路陷事故，被指是因下水道管道破裂而導致。國土交通省隨即緊急檢查全國下水道，周五（14日）公布調查結果指，埼玉縣內共3處地點確認出現腐蝕現象等問題。

調查針對7個都府縣內，與路陷事故地點擁有相同規模的約1,700個下水道管道，透過目視和攝像頭檢查井蓋內部。發現異常情況的3處地點，都是埼玉縣和光市污水處理廠相連管道的一部分，其中2處井內牆面發現疑為硫化氫引起的腐蝕，另外一處則是井蓋與管道接縫處出現錯位。管道內均未流入泥沙，當局已着手處理。

調查另用雷達檢查了下水管道所在道路，是否存在下水管道問題引起的地下空洞，暫未有發現。另外，雖與下水道管道之間關係較低，但埼玉縣有2處、東京都1處、神奈川縣1處、奈良縣2處，共計6處地點確認存在地下空洞。

對此，國土交通省計劃下周召集專家委員會，研究防止再次發生路陷的措施，並討論目前法律要求的檢查方式和頻率是否合適。國土交通大臣中野洋昌在內閣會議後的記者會上表示，雖然只是緊急檢查，但過程中發現異常，因此將適當修繕並採取必要應對措施。