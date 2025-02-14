台特編防衞預算達GDP 3%以上　將擴大對美採購

因應美國總統特朗普批評台灣搶走美國晶片生意，又計劃對所有貿易夥伴徵收對等關稅，賴清德周五（14日）舉行台灣今年首次安全高層會議。他與相關官員商討後，確定優先特編防衞預算達本地生產總值（GDP）3%以上，持續推動防衞改革，落實全社會防衞韌性。

賴清德表示，美國新政府組成後因應內外挑戰，採取與過去截然不同的戰略與政策，包括台灣在內，全球各地正面臨新一階段的變動與挑戰。他指開會目的是應對當前變局，探討如何確保台灣安全、在全球供應鏈上不可或缺，以及在挑戰中持續進步發展。台灣政府新一年優先推動3項工作，除了特編防衞預算，還要推動安全法制改革，防制大陸統戰滲透；強化高科技保護，與盟友合力打造全球民主供應鏈。

對於台美關係，賴清德指過去幾年台灣對美國的直接及間接投資大幅增加，截至去年已超1,000億美元（約7,800億港元）。台政府未來將擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡，另將提出全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，並建立人工智能晶片產業鏈全球聯盟。