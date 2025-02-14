日美將履行合作備忘錄　收集阿圖島戰役遺骨

日媒周五（14日）引述日本厚生勞動省等部門消息，指在美國阿拉斯加州阿留申群島最西端的阿圖島有關環境影響評估等，遺骨挖掘事前準備方面的工作，將獲美國現階段支援。

厚勞省最快今夏展開調查，着手制訂向美方提交阿圖島的環評計劃，但由於該島被指定為環境保護區，當地氣候條件嚴酷，且上島僅限夏季，預計完成調查需時3年。厚勞省亦將考慮接受美方物資和人員支援，以推進協調有關挖掘工作所需的基建準備；此外也可以修補及使用前駐島美軍基地設施，由日本政府負擔全額費用。

第二次世界大戰太平洋戰爭中，約2,600名日軍部隊成員幾乎全軍覆沒在阿圖島。為收集這些遺骨，日本和美國去年11月簽署了合作備忘錄。日方通過正式收集工作，在1953年收容了318具遺骨後，未再繼續實行。

日美防長近日通話，美方確認《美日安保條約》第五條適用於釣魚島。對此，中國國防部發言人張曉剛周五在記者會稱，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，無論美日說甚麼、做甚麼，都無法改變這一事實，更無法動搖中方維護國家主權和領土完整的決心意志。《美日安保條約》是冷戰產物，美日軍事安全合作不得針對第三國，更不應危害地區發展。他希望日方多做有利於增進國家間互信和地區和平穩定的事。