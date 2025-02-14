澳洲軍機侵闖西沙　華促棄投機冒險約束一線兵力

澳洲國防部抗議，一架中國戰機周二（11日）在南海向一架澳洲偵察機發射照明彈，中方反斥澳洲軍機蓄意侵闖西沙群島領空，侵犯中國主權。中國國防部周五（14日）回應時，敦促澳方放棄投機冒險的幻想，嚴格約束一線海空兵力行動。

有記者提問，澳洲國防部近日發布聲明指，其軍機周二在南海巡邏時遭遇中國軍機不安全和不專業的互動，對澳方軍機和人員構成風險。中國國防部新聞發言人張曉剛回應指，澳方當日在南海蓄意對中方侵權挑釁，還惡人先告狀，散布虛假敍事，中方堅決反對並已向澳方提出嚴正交涉。他指出，澳洲軍機在南海放着大路不走，卻侵闖到別人家裏去，中方對其驅離完全合理合法、無可非議，是對國家主權和安全的正當捍衞。中方要求澳方嚴格約束一線海空兵力行動，而不是甘當跟班打手，在南海興風作浪、損人害己。

另外，菲方表示，只要中方停止聲索菲律賓於南海的領土、騷擾菲漁民、攻擊菲船隻，就將美國堤豐導彈系統退還。張曉剛反駁指，堤豐導彈系統是戰略進攻性武器，菲方迎合美方引入該系統，不僅將自身安全和國防拱手於人，還把地緣對抗和軍備競賽風險引入域內，完全是開門揖盜、為虎作倀之舉。他指出，菲方公然把南海問題與該導彈問題掛鈎，把本國安全、人民福祉與地區和平穩定視作交易籌碼，不僅荒謬，也十分危險。