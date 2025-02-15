【東方日報世界視線】西班牙棄美投中　成歐盟示範單位

這幾年來歐盟經濟非常停滯，特別是德國已連續兩年面對負增長的影響極大，但西班牙居然一枝獨秀，表現超群，2024年增長達3.2%，不要忘記去年10月西班牙嚴重水災估計帶來0.2%的經濟損失都克服了。比起歐盟整體經濟去年第4季幾乎停滯，而全年只有接近1%的增長，連美國經濟去年也只有2.8%增長，歐盟委員會預期西班牙今年還有最少2.3%的經濟增長。

當前困擾西班牙經濟的是歐盟內它最高水平的3%通脹及大量移民湧入。由於移民及遊客增加（旅遊收入平均佔GDP 10%以上），西班牙房屋短缺及租金高昂，大城市租金佔人民平均收入的40%，對比歐盟只是24%，因此西班牙政府限制租金上升、計劃大量興建廉價房屋，以及對非歐盟人士購買西班牙物業徵收100%印花稅。西班牙經濟發展驕人的另一原因是能源政策，得益於有大量太陽能及風能，該國積極發展這兩方面，它是歐盟成員之中，最先在綠色能源達到生產總量的50%，亦使國內電價只是德國、意大利及英國的一半以下。

不過，最近特朗普卻公開表示，西班牙是金磚國，他會以100%關稅對付它這類金磚國。雖然西班牙政府回應時認為，特朗普是把南非的S誤當西班牙的S，但其實特朗普是在警告西班牙是歐盟最背離美國利益的國家。西班牙經濟高增長，去年卻只付出GDP不足1.3%，作為全北約最低的軍費開支，對俄羅斯制裁不力，更和中國愈走愈近。2023年哈馬斯襲擊以色列後，西班牙左派社會黨政府竟然還承認了巴勒斯坦國，更加入南非於國際刑事法院（ICC）起訴以色列政府的種族滅絕。最觸怒美政府的是，西班牙首相桑切斯對委內瑞拉馬杜羅政府的支持。

西班牙最令美國及歐盟困擾是它不接受對中國電動車設關稅，以及對中國各種投資大開門戶，尤其電動車及綠色能源，並在巴塞隆拿發展全歐最大的中國汽車集散港。這些與中國的經濟合作固然會加強西班牙的經濟增長及就業，但特朗普及歐盟政府就高度懷疑西班牙會因此顛覆北約及歐盟，甚至漸漸變成金磚體系植入北約及歐盟的「特洛伊木馬」！在特朗普計劃遏制歐盟的陰霾下，西班牙成為歐盟成員國棄美投中的示範單位。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻