王毅指中方拒減從俄進口油氣　向莫斯科施壓

中共中央政治局委員、外長王毅周五（14日）在慕尼黑安全會議期間表明，中國不會通過減少從俄羅斯進口油氣，施壓莫斯科盡早結束俄烏戰爭。他表示，中國樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的共識，並認為所有利益攸關方都應適時參與和談。

王毅在慕尼黑安全會議上發表演講，並與慕尼黑安全會議主席霍伊斯根對談。霍伊斯根在對談中問王毅，中國在烏克蘭問題上能發揮很大影響力，現在是否有更大壓力要結束這場戰爭；俄羅斯被視為中國的天然氣站，中國是否會減少從俄羅斯進口天然氣，或壓低俄國貨物價格，來施壓莫斯科盡早結束這場戰爭？

王毅回應指，中國和俄羅斯是鄰國，有漫長的邊境，兩國關係過去經歷過一番曲折，之後雙方吸取教訓，建立了不結盟、不對抗、不針對第三方的睦鄰友好關係，進而增進戰略互信，建立了全面戰略夥伴關係。他強調中國和俄羅斯之間的交往，是正常的國與國之間的交往。

至於中國能否不從俄羅斯購買油氣，王毅反問：「如果中國不從俄羅斯買，哪個國家能夠提供如此巨大量的油氣，來滿足中國民眾的需求？那是不可能的，也是不保險的。」他之後借此不點名暗諷美國，因為常常有國家把經貿問題政治化，當做打壓中國的工具，中方不會允許出現這樣的情況，中方要為人民負責任。

至於烏克蘭危機，王毅表明，中國對地區熱點問題有自己的立場，歷來主張一切爭端和沖突都應該通過對話，尋求政治解決，因為武力和制裁不可能真正和徹底解決問題，烏克蘭危機同樣如此。