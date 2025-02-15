男子打機起爭執　出街殺11歲少女發洩

法國巴黎南郊埃松省奧爾日河畔埃皮奈市一名11歲少女，日前在家附近樹林遇害。法媒周五（14日）報道，警方拘捕一名23歲男子，他承認玩線上遊戲與人爭執後感到憤怒，於是行兇發洩。他的24歲女友涉嫌知情不報，亦要接受調查。

受害少女拉薩爾（Louise Lasalle）上周五（7日）下午放學後失蹤，警方翻查閉路電視片段發現她最後走入樹林，上周六（8日）凌晨在樹林中發現其屍體，距離她父母報案失蹤大約12小時。當時拉薩爾的手機在其屍身旁邊，無被性侵犯痕迹，但在其手發現一名男性DNA。市長馬爾紹指疑犯行為難以理解，任何言語都不足以表達悲傷和不滿，又稱死者是快樂的女孩，對其家人、親戚和朋友深表同情。

警方循線逮捕男子歐文（Owen L），他承認遊玩《要塞英雄》（Fortnite）期間不甘受辱，外出打算搶劫或勒索，期間發現拉薩爾擦身而過，於是聲稱自己在樹林丟失物品，成功哄騙對方幫忙，再乘機持刀搶劫，但混亂中刺傷少女。男子行兇後銷毀衣物和兇器，並向女友坦白。報道指，疑犯曾試圖讓另一名女學生陪他進入森林，但遭到拒絕。翻查背景顯示疑犯無業，與父母同住，有輕微犯罪紀錄，前年4月被妹妹指控有暴力傾向。