中法外長會晤　王毅希望歐方堅持開放合作

中共中央政治局委員兼外長王毅上周六（15日）在出席慕尼黑安全會議後應約會見法國外長巴羅。王毅指，貿易摩擦是中歐合作進程中的問題，作為全面戰略夥伴，相信中法、中歐有智慧、有能力妥善處理，希望歐方堅持開放合作，支持自由貿易，同中方相向而行，照顧彼此合理關切，中方願繼續同歐方就此開展建設性對話。

王毅表示，今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年；中法都是聯合國安理會常任理事國和有全球影響的大國，兩國關係具有超越雙邊的戰略價值和示範意義。中方願同法方一道，以兩國元首重要共識為指引，推動各領域合作持續向前發展。雙方要堅持獨立自主傳統，秉持開放共贏信念，共同做維護國際秩序和促進全球增長的穩定性力量。

巴羅表示，法方讚賞中方在慕尼黑安全會議上發出支持多邊主義的堅定明確聲音，重視中方在全球治理中發揮的穩定錨作用。作為聯合國安理會常任理事國，法中應共同發揮引領作用，堅持多邊主義、完善國際治理。法方將繼續堅持一個中國政策，願同中方加強高層往來，並充分發揮高級別對話機制作用。法方支持加強法中、歐中強有力的經貿關係，妥善處理貿易分歧，共同抵制保護主義。

雙方就人工智能、氣變、海洋合作等交換了看法，一致同意加強全球治理合作，推動國際社會團結應對全球性挑戰。雙方又就烏克蘭問題交換了看法。王毅闡述了中方原則立場，表示希望在各方共識基礎上，穩步推進和談，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架，最終實現歐洲長治久安。