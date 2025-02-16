美國俄烏問題特使指　歐洲不會參與烏和平協議談判

美國總統特朗普任命的俄烏問題特使凱洛格上周六（15日）表示，歐洲不會在烏克蘭和平談判中佔一席位。這說法立即引來歐洲各國領袖的反彈。

上周特朗普在沒有事先與歐洲盟友或基輔磋商的情況下致電俄羅斯總統普京，並宣布立即啟動烏克蘭和平談判，此舉讓歐洲盟友大感震驚。特朗普政府官員近日明確表示，他們希望北約的歐洲盟友在區域事務上承擔起主要責任，因為美國現在面臨其他優先要務，包括邊境安全和對抗中國。

惟凱洛格在慕尼黑安全會議上被問及是否能保證烏克蘭和歐洲代表都會坐到談判桌上，他回應指，關於歐洲是否能參與談判，答案是否定的。他表示，烏克蘭當然會參與談判，還說如果不讓烏國參與談判是愚蠢的決定。

芬蘭總統斯圖布在會上表示：「若無歐洲的參與，我們不可能就烏克蘭、烏克蘭的未來或歐洲安全架構進行討論或談判。但這也意味歐洲需要團結起來。歐洲需要少說多做。」

之前美國向歐洲各國發出調查問卷，詢問他們能為基輔的安全保障做出甚麼貢獻。一名歐洲外交官表示，美國的問卷共包含6個問題，其中一題詢問歐洲各國準備部署多少士兵。