【東方日報世界視線】普京特朗普私議　歐盟烏克蘭抗拒

歐洲的主流黨派，已就美國總統特朗普與俄羅斯總統普京日前的通電話，定調為「出賣歐洲及烏克蘭的政治行為」，主要原因是兩人完全忽視歐洲和烏克蘭的利益及訴求，也沒有尊重它們在議和中應有的平等地位。

美國防長海格塞斯在布魯塞爾被問及烏克蘭是否被出賣時，他出言否認，並指只有特朗普可以引導俄烏議和的出現。他同時表示，烏克蘭恢復2014年前包括克里米亞半島邊界，以及在和平談判結束後加入北約，均不現實；會成立維護烏克蘭和平的部隊，但美軍不會加入，而俄烏軍隊有清晰的分隔。

歐洲主流政黨及媒體均認為，烏克蘭的疆界及是否加入北約，應是議和的結論而非前提，質疑這是否顯示特朗普未有徵詢北約的歐洲成員國及烏克蘭，便對普京作出承諾？德國防長皮斯托留斯批評美國未進行談判就發表「烏克蘭加入北約不切實際」的表態，並表示歐洲必須參與有關烏克蘭的談判。

對於海格塞斯呼應特朗普的立場，認為俄烏戰爭是歐洲的問題，和議達成後，烏克蘭的國家安全是歐洲在經費及行動上的責任，歐洲主流政黨及媒體認為，這完全忽視俄烏戰爭是因拜登政府不理會俄羅斯的國家安全訴求而引發，並於2022年4月說服烏克蘭總統澤連斯基拒簽和約，令戰爭延續；如今特朗普撒手不管，把防衞及維護和平的責任推給歐洲，是損害美國的國際公信力。

歐盟委員會副主席兼歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，她總結歐盟成員國不少領袖的意見，就是歐盟會繼續支持烏克蘭抗俄，以及堅持俄烏議和不能沒有歐盟及烏克蘭的全面參與，因為沒有歐盟和烏克蘭，和議將無法執行，戰爭及殺戮也不會停止。她更指出，北歐及波羅的海三國已承諾繼續盡全力以武器支援烏克蘭，直至烏國不再認為有需要。她同時強調，烏克蘭何時加入北約，不是特朗普與普京或澤連斯基的決定，而是北約所有成員國的決定。

海格塞斯其後被追問，是否特朗普與普京已就烏克蘭加入北約問題做了決定？他稱這個問題特朗普會在和談會議上提出。而澤連斯基日前與美國副總統萬斯會面，指歐美要和烏克蘭達成一致意見，他才會與俄羅斯商討議和。

看來，特普通話已使歐洲及烏克蘭產生更大的疑惑和不滿。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻