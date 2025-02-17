美國務卿指普京對烏和平認真程度　數日內分曉

美國國務卿魯比奧周日（16日）表示，未來幾天將確定俄羅斯總統普京對於烏克蘭和平的認真程度。與此同時，美國官員飛往沙特阿拉伯與俄羅斯官員展開磋商。另外，美國總統特朗普同日稱他將很快與普京會面。

美俄啟動談判，引發被排除在外的歐洲憂心，魯比奧意圖淡化。他表示，談判進程尚未真正開始。魯比奧表示特朗普上周與普京對話，期間普京表達出對和平的興趣，特朗普表達他希望看到這場衝突能夠以某種持久、而且烏克蘭主權受到保護的方式結束。他表示︰「現在顯然必須採取進一步行動，所以未來數周和未來數日將會確定那是否被認真看待。一通電話始終無法締造和平。」

特朗普的中東特使威特科夫表示，他和國家安全顧問沃爾茲周日晚前往沙烏地。魯比奧則表示，他本來就已安排好前往沙特，並說俄方代表團成員尚未最後確定。報道指，俄羅斯正組建一個高級談判團隊，與美國直接會談，成員包括高層政治、情報和經濟人物。

烏克蘭總統澤連斯基在周日抵達沙特鄰國阿聯酋進行正式訪問。他早前表示，計劃到訪沙特，但不會會晤美俄官員。