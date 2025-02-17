泰女全裸陳屍酒店房　華漢涉強迫吸毒下落不明

泰國曼谷一名21歲女模特兒近日被發現全身赤裸，陳屍在酒店房間內，與她一同入住的一名中國籍男子至今下落不明。據警方初步調查，該中國籍男子以6,000泰銖（約1,385港元）要求女子提供性服務，期間強迫她吸毒致其失去意識，事後逃離現場，警方正追查男方下落。

事發酒店上周一（10日）上午7時許發現，該女子在房間內不省人事，職員隨即通知救護人員到場。酒店職員表示，37歲中國籍男子Douying上周日（9日）晚上11時許與死者一同登記入住，翌日早上發現女方失去意識後通知酒店職員。當救護人員確認女子死亡後，男子已離開酒店。

當地媒體報道，死者是經模特兒經理人公司中介，向涉事男子提供「服務」。據網上流傳的聊天紀錄顯示，她在過程中被金主逼迫使用毒品，雖曾拒絕，但仍被對方強迫吸毒。初步調查顯示，案發房間無打鬥痕迹，死者身上也未發現明顯外傷。遺體已送往泰國警察總醫院解剖，以確定確切死因。根據閉路電視畫面與移民部門紀錄，涉事男子持觀光簽證入境泰國。有消息指，死者所屬模特兒經理人公司曾試圖以10萬泰銖（約2.3萬港元）與遺屬私下和解，避免警方介入。