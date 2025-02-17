美國務院刪不支持台獨表述　華批嚴重倒退

美國國務院官網上周四（13日）更新有關美中關係現況介紹，新版本移除「不支持台灣獨立」字句。中國外交部發言人郭嘉昆周一（17日）回應批評，美國國務院修改美台關係事實清單，在涉台問題上立場嚴重倒退，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

郭嘉昆在例行記者會上表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會的普遍共識和公認的國際關係基本準則，也是美方在中美三個聯合公報中作出的莊嚴承諾，歷史不容篡改、事實不容否認。他指摘美方今次舉動是頑固堅持「以台制華」錯誤政策的又一例證，敦促美方立即糾正錯誤，慎之又慎處理台灣問題，停止升級美台實質關係，停止助台拓展國際空間，停止支持「台獨」，避免進一步嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

美日韓外長日前在德國慕尼黑舉行會談，聯合聲明中首次表示支持台灣有意義地參與適當國際組織，強調維持台海和平穩定的重要性。郭嘉昆回應指，中方歷來堅決反對有關國家拼湊小圈子，干涉中國內政，攻擊抹黑中國，煽動對抗對立，已向有關國家提出嚴正交涉。

澳洲駐美大使、前總理陸克文另在一場金融會議上表示，中美戰略競爭加劇，兩國在經濟安全和國家安全之間的界線愈來愈模糊，而印太地區是全球經濟中心，不能忽視地緣政治挑戰。新加坡防長黃永宏則在德國慕尼黑安全會議期間批評美國，稱在亞洲人眼中，其形象「已從解放者變成大破壞者，又變成一個尋租的地主」。