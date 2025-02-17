憂變農村剩男剩女　單身女創約會App尋獲真愛

澳洲幅員遼闊，不過城鄉男女比例失衡，農村單身人士難以避免剩男剩女處境。澳媒周日（16日）報道，新南威爾士省獵人谷鄉村一名女子有感自己已23歲芳齡，仍未有愛情來敲門，憂心嫁不出去，故想為其他農村單身者解決求偶焦慮，遂研發出一款專為農村地區設計的網上交友約會手機應用程式（App），備受歡迎。

據始創人瑞安（Mia Ryan）介紹，大多數約會軟件只可搜尋100公里內的有緣人，但該App不受範圍限制，可隨機找到全國農村任何尋找愛情的人；自去年發布，該App下載量已超過一萬次，促成很多異地戀，有情侶駕車5小時才能相見仍甘之如飴。

瑞安在家庭農場全職工作，不愛去酒吧交友聚會，就算讀大學期間也未遇到意中人。好笑的是，她試用測試自己研發的App時，偶然匹配到約4,000公里外、居於西澳省的農村青年巴赫（Joshua Bach），同樣熱愛鄉村生活，迅速燃起愛火。

瑞安沒想到這樣就找到真愛，巴赫也沒想到自己會追求異地戀，但兩人都認為，為了對的人絕對值得。這愛能走得多遠，由瑞安需搭機又轉乘車達10小時才能見男友，可見一斑。但他們寄語其他單身者勇敢追愛，距離不是問題。