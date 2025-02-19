達美航空客機多倫多機失事 19人已出院2人仍留醫

美國達美航空客機周一（17日）降落加拿大多倫多皮爾森國際機場時失事翻轉事故，21名受傷乘客中，有19人已出院，仍留醫的2人並無生命危險。

大多倫多機場管理公司行政總裁弗林特周二（18日）表示，當看見失事飛機的樣子，就會感到令人難以置信，多得安全檢查措施做足。她感謝所有機組人員及救援人員。周一事發時，機場正落大雪及吹強風，當局仍在調查事故原因。

乘客庫可夫表示，當飛機停下來後，他們像蝙蝠那樣倒掛；他當時可以解開安全帶，並在飛機天花板上站着，但有些人需要幫助，才能從座位上脫困。另一名乘客尼爾森則憶述，當時場面混亂，他與坐在旁邊的乘客解開安全帶，然後掉在地板上，當時人們大喊要離開飛機。

早前公開的控制塔同涉事客機機師對話錄音顯示，客機獲准降落後，控制塔曾警告機師，由於前面有一架飛機，着陸時可能因氣流令飛機顛簸。出事的龐巴迪CRJ-900客機，由達美航空子公司奮進航空營運，有16年機齡。弗林特指殘骸仍需留在跑道至少48小時，機場其中兩條跑道繼續關閉，直至清理後才能重開。