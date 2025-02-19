王毅主持安理會會議　闡述中方對完善全球治理看法

聯合國安理會周二（18日）以「踐行多邊主義，改革完善全球治理」為題召開高級別會議，本月擔任輪值主席國的中國，由中共中央政治局委員兼外長王毅主持會議。

調，堅持兩國方案至關重要，加薩與西岸是巴勒斯坦人的家園，不是政治交易的籌碼，巴人治理巴勒斯坦，是衝突後加薩治理必須遵循的重要原則。 王毅又表示，各國不能袖手旁觀，看着多邊機構因自身未能合作而變得功能失調及效率低下，敦促安理會超越狹隘的地緣政治考慮，倡導團結與合作。任何霸凌、欺騙與勒索都是公然違反國際關係基本準則，任何繞過安理會授權的單邊制裁都缺乏法律依據，毫無道理亦違背常理。

王毅主持聯合國安理會高級別會議時闡述了中方對改革完善全球治理的看法。王毅表示，中國領導人提出的構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，就是為改革完善全球治理提供的中國方案。中方追求和平安全的全球治理，中國堅持走和平發展道路，堅持以和平手段解決爭端分歧，堅持為推動熱點問題解決發揮建設性作用。中國聚精會神推進高質量發展，堅定不移擴大高水平開放，已經成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴。

王毅又指中方倡導開放包容的全球治理，中國素來信奉和而不同、兼收並蓄，尊重文明多樣性，弘揚全人類共同價值，以寬廣胸懷推動不同文明交流對話、和平共處、和諧共生，為人類文明進步注入新活力。同時踐行多邊合作的全球治理，中國帶頭踐行真正的多邊主義，迄已加入幾乎所有普遍性政府間國際組織和600多項國際公約及修正案，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用。