英媒：美要求烏交出礦產資源　如同經濟殖民

英媒周一（17日）披露美國特朗普政府已向烏克蘭總統辦公室提出用天然資源償還美國軍援的計劃，規模達5,000億美元（約3.9萬億港元）。根據協議，美方要求控制烏克蘭50%的關鍵礦產，同時計劃控制港口、基礎設施、石油、天然氣等。英媒形容，計劃等同在法律永久約束下對烏克蘭經濟殖民，在基輔引起震驚和恐慌。

報道指，協議於一周前送到烏克蘭總統辦公室，標有「特權和機密」，日期為2025年2月7日。協議涵蓋烏克蘭資源相關的經濟價值，包括礦產資源、石油和天然氣資源、港口、其他基礎設施，目前不清楚可能包含哪些項目，但文本列明協議受紐約法律管轄，不考慮法律衝突原則。

了解談判情況的知情人士指，美國將從烏克蘭開採資源中獲得50%的經常性收入，以及向第三方發放的所有新許可證財務價值的50%，用於未來資源的貨幣化。美國將對此類收入實施留置權，意思是「先付錢給我們，然後再養活你們的孩子」。

協議規定，對於未來的所有許可證，美國對可出口礦產擁有​​優先購買權。美國將擁有主權豁免，幾乎完全控制烏克蘭的大部分商品和資源經濟，應擁有制訂所有未來許可和項目的方法、選擇標準、條款和條件的專有權利。英媒稱，協議似乎是由私人律師擬訂，而非美國國務院或商務部。

英媒續指，烏克蘭總統澤連斯基去年9月到紐約拜會特朗普時親自提出讓美國直接持有烏克蘭稀土和關鍵礦產股份的想法，希望為美國繼續軍援烏克蘭鋪平道路。澤連斯基認為，此舉會促使美國公司在烏克蘭開展業務，製造政治絆腳石，阻止俄羅斯總統普京再次攻擊烏克蘭。報道形容，澤連斯基或許沒有想到會面臨通常對戰敗侵略國施加的條款，上述協議比1945年德國和日本戰敗後遭受的經濟制裁還糟糕。如果達成協議，美國的要求佔烏克蘭國內生產總值（GDP）比例會高於《凡爾賽條約》對德國徵收的賠款。