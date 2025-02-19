被俘朝兵首受訪　想赴韓尋求庇護

烏克蘭上月9日在俄羅斯庫爾斯克州俘獲2名協助俄軍作戰的北韓士兵，南韓《朝鮮日報》的記者早前到烏克蘭戰俘營採訪了二人，周三（19日）刊出其中一名26歲李姓士兵的專訪。

參與俄烏戰事的北韓士兵大多來自精銳特種部隊「暴風軍團」，2名被俘朝兵則指自己隸屬北韓人民軍偵察總局，士兵李某某是偵察和狙擊手，另一名21歲士兵白某則是步槍手。《朝鮮日報》先刊登李某某的採訪，他被俘時下巴受傷，他透露自己在2015年入伍，原本派到慈江道參與水災復原工作，後來撤回參加訓練，去年10月10日出發前往俄羅斯海參威，12月中旬左右被調到庫斯克地區，約2,500人一起出發。他原以為是作為「留學生」培訓，到庫爾斯克一個等候區後才知道要上戰場。

李某某指，彈藥和衣物都是由上級提供，朝兵和俄軍幾乎不交談，通常用智能電話的翻譯功能溝通。他於今年1月5日投入戰場，此前的部隊因遭受無人機和炮火射擊傷亡慘重，俄軍沒有提供正確的炮擊支援，向烏軍後方射擊，導致北韓士兵白白犧牲。他是後方打擊組，有3人，所屬中隊開始攻擊時他們負責衝鋒到中間擾亂後方，結果遇到無人機埋伏，其餘2人中彈倒地，他拼命開槍，在找掩護時中彈，子彈穿過手臂打斷骨頭，削開下巴，然後就昏迷了。他直言，中隊的戰友都死了，「只有我活了下來，如果有手榴彈，我可能會自爆」。

李某某稱，北韓派到俄羅斯的部隊約500人為大隊，每支大隊都派有國家保衞省的人監督，並會告知士兵，敵方無人機操控員都是南韓士兵。他所在的中隊有63至65人，由8人組成一班，以他所知同班的士兵都死光，他算是中隊裏最後一批出戰，此前負責運送死傷者的後勤工作。他服役10年期間從未和父母見面，僅靠打電話聯繫，雙親不知道他調派到俄羅斯戰場。他原本打算退役後考大學，但現在想去南韓申請庇護。