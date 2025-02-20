國防部每年削8%開支　要重回遏制和打勝仗核心使命

美國傳媒周三（19日）披露，美國防長海格塞斯周二（18日）向國防部及美軍高層發送備忘錄，要求下周一（24日）前制訂計劃在未來5年每年削減8%國防開支，但美國南部邊境行動、核武及導彈防禦現代化、潛艇採購等17個領域可獲豁免，同時表明支持為印太司令部和北方司令部提供支持機構資金。2026財年的削減開支總額約500億美元（約3,900億港元），是2013年以來控制五角大廈開支的最大舉措。

備忘錄發送給國防部高官、高級軍事指揮官及各個國防機構負責人，海格塞斯下令在限期前制訂擬議的削減措施，這也是對國防預算的重新審視。他寫道，準備的時間已經結束，國防部必須採取緊急行動，重振戰士精神，重建美國軍隊，重建威懾力。國防預算將為美國需要的戰鬥力量提供資源，停止不必要的國防開支，拒絕過度的官僚主義，推動可行的改革，包括審計進展。他認為各軍種應該為「戰時節奏」提供所需資金，並透過削減多元、公平和包容計劃和氣候變遷研究等「低影響項目」來抵消這些資金。

海格塞斯列出可豁免削減資源的17個類別，包括在美國南部邊境的行動；核武和導彈防禦現代化；「協同作戰飛機」計劃；採購潛艇、單向攻擊無人機和其他彈藥；打擊西半球跨國犯罪組織的行動等。備忘錄強調，建造「可執行」的軍艦是優先事項，同時要優先考慮太平洋地區的軍事建設項目。

副防長薩萊斯（Robert Salesses）發聲明指，總統特朗普對國防部的要求很明確，就是要以實力實現和平，國防部會遵循特朗普的優先事項，包括保衞美國邊境、為美國建立鐵穹防禦系統、終止激進和浪費的多元、平等和包容計劃。因此，海格塞斯已指示審查，以確定拜登政府2026財年國防預算的抵消額，可從影響較小、優先級較低的拜登政府遺產項目中調整，以符合特朗普的「美國優先」國防優先事項。

2026財年國防預算為8,950億美元（約6.89萬億港元），薩萊斯料抵消額佔8%，總額約500億美元，國防部將制訂可用於資助優先事項的潛在抵消措施清單，重新把重點放在遏制和打贏戰爭的核心使命上。