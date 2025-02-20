美司令稱朝擁洲際導彈無好處　核三位一體可壓倒性回應

美國空軍第八航空隊及聯合全球打擊行動中心司令阿馬戈斯特（Jason Armagost）周三（19日）表示，即使北韓擁有打擊美國本土的洲際彈道導彈能力，都不會帶來朝方所尋求的利益，因為美方可在所選擇的時間和地點以壓倒性的優勢作出回應。

阿馬戈斯特在紐約出席智庫論壇時被問及一旦北韓成功獲得能夠打擊美國本土能力，會如何影響美國對南韓核保護傘。他指出北韓擁有洲際導彈是有問題的，以目前和可以想像到的能力，要攻擊美國三位一體核系統是極其困難的。美國核三位一體包括洲際彈道導彈、戰略轟炸機和潛射彈道導彈3種關鍵核武載具，阿馬戈斯特解釋美國擁有三位一體戰略的原因是要洲際導彈處於警戒狀態，潛射彈道導彈確保具有二次打擊能力，而轟炸機則處於前沿或可見的存在，從而發揮一系列戰略威懾能力。他強調，導彈和轟炸機數量十分重要，維持有彈性的系統亦十分重要。

另外，南韓國防部周四（20日）公布韓軍和美軍當日在朝鮮半島上空實施聯合空中演習，美國B1B戰略轟炸機參與。這是特朗普新政府上台後，B1B轟炸機首次飛往朝鮮半島，參加今年首場韓美聯合空演，南韓空軍F35A戰機、F15K戰機，以及美國F16戰機等也參演。韓方指，今次聯演目的是展示美國應對北韓核導威脅的延伸威懾能力，並加強美韓戰力之間的互通性。

同日，北韓官媒朝中社發表評論批評美國在亞太地區揮舞「核武棒」，做法是行不通，澳洲引進核潛艦並非單純的金錢交易，而是意味以美國為主軸的另一個「核武聯盟」正式啟動。當前亞太地區政治、軍事局勢動盪不安，澳洲的舉措只會使情況更加惡化，是萬分危險的企圖。在美日韓已搭建三邊核同盟的情況下，若「美英澳三方安全夥伴關係」（AUKUS）體系打造完成，屆時美國將具備針對亞太地區敵人的多維度「核子包圍網」。社論直指美國搞軍事小集團針對北韓，奉勸美方深思熟慮在亞太地區的軍事行為會帶來何種後果。