法國男擬捐日軍侵華照片　抗戰紀念館將交專家鑑定

法國男子馬庫斯日前表示，擬將622張記錄侵華日軍暴行的照片無償捐贈給中國，引發熱議。上海淞滬抗戰紀念館相關負責人周三（19日）表示，館方已和國家文物局溝通，打算於周四（20日）交接這些照片，請相關專家鑑定。照片交接過程將閉門進行，待評估結束後，館方將在外交部和國家文物局指導下，與馬庫斯具體商洽相關捐贈事宜。

據早前報道，馬庫斯2021年收拾外祖父的車庫時，無意中發現一本被保存在防水袋中的相簿，其中包含一批記錄日本侵華戰爭時期暴行的舊照，部分照片甚至帶有血漬。在後續的整理中，他發現合共622張相關照片。上海淞滬抗戰紀念館工作人員去年曾表示，根據發來的部分電子照片，初步判斷確為淞滬會戰時期所攝，但具體情況需見到實物後再進一步判斷。

馬庫斯上周六（15日）與兩名好友抵達北京，三日後轉抵上海。他表示要探尋外祖父當年在上海生活的地方，並嘗試找尋照片中外祖父中國朋友的後代。在馬庫斯展示的一張相片中，其外祖父備註了「黃浦江的游泳者」。馬庫斯稱，其外祖父當時在黃浦江看到很多被日軍殺害的中國人屍體，因沒辦法告訴兒子那是屍體，於是說是「游泳者」。另有兩張照片展示了龍華寺被日軍損毀前後的景象。