迫烏簽礦產協議　貝森特美獲經濟利益可作安全屏障

美國特朗普政府要求烏克蘭總統澤連斯基簽署總值約5,000億美元（約3.9萬億港元）礦產資源協議，以償還美國對烏軍援，惟澤連斯基拒絕。一名美國共和黨議員周四（20日）透露，美國財長貝森特上周在慕尼黑安全會議與澤連斯基會面時，把協議交給澤連斯基後便立即要求簽署但遭拒絕。貝森特指是澤連斯基食言，又稱在烏克蘭有更大經濟利益的美國，就可作為安全屏障。

該名議員向美媒表示，澤連斯基向他透露與貝森特的會面情況，當時貝森特在枱面把協議推向澤連斯基，要求簽署，澤連斯基快速看了一下並表示會與團隊討論。貝森特之後再把協議推近澤連斯基，並說「你確實需要簽署這個」，如果不這麼做，「華盛頓的人們」會非常沮喪。澤連斯基收下了文件，但沒有承諾簽署。澤連斯基的幕僚證實貝森特迫澤連斯基簽名，澤連斯基對未經與團隊審視就收到一份要簽署的文件感到驚訝，他原本預計任何大額協議都會在與美國總統特朗普會面時簽署。

貝森特周四受訪時反駁澤連斯基指特朗普受虛假信息包圍的說法是不恰當，事實上正是特朗普給美烏關係帶來光明。他又稱，澤連斯基在慕尼黑安全會議之前曾保證，烏克蘭會簽署礦產轉讓協議，但後來食言。他強調這筆交易可為特朗普結束戰爭的「優雅」計劃奠定基礎，美方計劃的第一步是通過經濟聯繫加深美烏關係，說服美國人站在烏克蘭這一邊，然後通知俄羅斯人，等俄羅斯走上談判桌後，清楚無誤地讓他們明白，美國可以在必要時加大對俄制裁。他認為在俄烏終戰談判時，鬆綁對俄制裁是一個考慮選項，美國準備根據俄方的談判意願來決定提高或下調制裁力度。當被問及特朗普指烏克蘭應舉行大選的看法時，貝森特亦指烏克蘭推進民主進程可能是必要的。