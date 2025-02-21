烏屢公開詆毀美　沃爾茲稱需收斂

美國和烏克蘭近日多次隔空開火，美國國家安全顧問沃爾茲周四（20日）指華府為烏克蘭做了這麼多，烏克蘭卻在媒體上公然說美國壞話，烏方需要收斂，該國總統澤連斯基亦要重回對話，與美方達成經濟協議，美國以可持續方式成為烏克蘭的經濟夥伴是基輔期待的最好安全保障。

澤連斯基與美國總統特朗普近日互相指摘，沃爾茲受訪時質疑為何烏克蘭會如此反對美國，基於首屆特朗普政府和美國為基輔所做的事，這是不能接受的，烏方需要緩和氣氛，認真考慮並簽署協議。

沃爾茲指，特朗普覺得這是烏克蘭前進的機會，對烏克蘭的未來和安全來說，沒有甚麼比美國長期投資他們的繁榮更好的了。澤連斯基同日在基輔會見美國政府俄烏問題特使凱格洛，沃爾茲指會談的關鍵部分是幫助澤連斯基理解戰爭需要結束，戰爭永遠持續下去不符合美國的利益，拜登政府時期的開放式口號已經結束。他又透露，特朗普、美國副總統萬斯、財長貝森特對情況感沮喪，因為美方向烏克蘭提供歷史性的機會，讓美國在烏克蘭共同投資其經濟及自然資源，真正成為烏克蘭未來的永續合作夥伴，也是烏方能期待的最佳安全保障。