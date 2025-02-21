烏軍庫爾斯克控制區減半　俄軍收復64%失土

俄軍第一副總參謀長、總參謀部作戰總局局長魯茨科伊周四（20日）稱，烏軍在庫爾斯克州控制區縮減一半以上，俄軍收復逾800平方公里土地，佔敵軍最初佔領面積（1,268平方公里）64%。

魯茨科伊表示，俄軍正在庫爾斯克所有方向展開攻勢，完全握有主動權。烏軍傷亡巨大，雖然不斷調遣預備隊增援，但依然在不斷從陣地撤退。烏軍最有戰鬥力的部隊傷亡慘重，超過2023年在扎波羅熱和頓涅茨克南部方向攻勢作戰期間的傷亡水平。烏軍在6個半月內折損超過6.2萬精兵，失去5,600台（套）武器和特種裝備。烏軍去年傷亡人數共59萬，自特別軍事行動展開以來，烏軍傷亡總數已超過100萬。

魯茨科伊續指，俄軍去年從烏軍手中奪取約4,500平方公里領土，今年前兩個月有600多平方公里土地進帳。頓涅茨克、扎波羅熱及赫爾松約75%面積由俄軍佔領，並清剿了殘餘敵軍，烏軍在盧甘斯克掌握的領土不到1%。魯茨科伊總結，烏克蘭再也無法顯著改變戰場局勢，去年是實現特別軍事行動目標的轉折點。