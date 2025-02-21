王毅於二十國集團外長會發言　促對話解決分歧

中共中央政治局委員兼外長王毅周四（20日）在南非舉行的二十國集團外長會議發言，指各國應相互尊重主權和領土完整，並尊重各國自主選擇的發展道路和社會制度。中方堅持透過對話談判，以和平方式解決國家之間的分歧，政治解決國際和區域熱點問題，不搞陣營對抗、不干涉別國內政。

王毅認為各國要做普遍安全的締造者，但一國的安全不能以損害他國安全為代價，任何國家的合理安全關切都應受到重視，中方願就此同各方加強交流與合作。各國需共同做多邊主義的捍衞者，要將去年發起的「全球治理改革行動倡議」變為行動，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

會上亦提及烏克蘭危機，王毅重申，中方注意到最近和談的呼聲不斷上升，和平的窗口正在開啟。雖然各方立場並不一致，複雜問題難有簡單解決辦法，但對話總比對抗好，和談總比打仗好。對於加薩衝突，王毅強調已造成前所未有的人道災難，戰火不能重燃，停火協議必須得到連續有效執行。國際社會也應尊重敍利亞人民的選擇，同時要嚴防極端勢力在當地流竄坐大，不能讓暴恐分子有容身之地。