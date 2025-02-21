開戰3周年　美拒共同提出聯大決議譴責俄侵烏

下周一（24日）是俄烏戰事3周年，英媒周四（20日）引述知情人士指，美國拒絕在聯合國大會共同提出一項決議草案，在俄烏戰爭3周年之際支持烏克蘭領土完整，並譴責俄羅斯的侵略行為。

報道指，該項決議草案由50多個國家共同發起，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並重申維護烏克蘭在國際公認邊界內的主權、獨立、統一和領土完整承諾。往年美國一直支持此類決議，以支持烏克蘭實現公正和平，但美國今年不打算共同發起這項決議草案。

美國總統特朗普近來對烏克蘭轉變口風，在此情況下，聯合國大會投票被視為全球支持烏克蘭的重要風向標。即使沒有美國參與共同提案，投票仍可能繼續進行，但贏得聯大廣泛支持的可能性或許較小。一名外交人士說，美國目前的態度是不會簽署草案，共同提案的國家正努力尋求其他國家支持，包括「全球南方」國家。

此外，有指美國反對七國集團（G7）在俄烏戰事3周年的聲明中使用「俄羅斯侵略」一詞。西方官員稱按往年做法，G7領導人會於2月24日發表聯合聲明，重申對烏克蘭的支持，但美方今年對明確指摘俄羅斯的措詞表示反對。