菲律賓3軍機現南沙島礁附近空域　南部戰區警告驅離

中國大陸解放軍南部戰區周五（21日）宣布，菲律賓2架C208型機和1架N22型機，於周四（20日）非法闖入中國南沙島礁附近空域。南部戰區全程掌握、警告驅離。

南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校周五表示，菲方近期罔顧事實，多次對大陸正當合法維權行為進行污名化炒作抹黑。其中於周二（18日），菲律賓一架C208型機非法闖入中國黃岩島領空，多次擅自改變飛行高度，218秒降高920米，以不專業、危險方式，蓄意近距穿越解放軍正常在空中巡邏的直升機高度層，極易引發海空不測事件。

田軍里指摘菲方反咬一口，誣稱陸方行為「危險」，但對方釁滋事在前、顛倒黑白在後，企圖兜售其非法主張。陸方正告菲方，這種拙劣伎倆注定徒勞無用，南部戰區部隊將保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全和南海地區和平穩定。南部戰區另發布一段錄音，正是大陸海軍南沙守備部隊對菲律賓N22型機廣告驅離，強調對方已對大陸島礁構成安全威脅，為避免誤判，立即遠離；又發布影片顯示，大陸海軍552護衞艦宜賓號周二也對C208型機廣播驅離，要求對方立即離開。

解放軍直升機周二在南海上空逼近菲律賓公務飛機，台灣外事部門周四表示嚴正關切，並譴責陸方不安全、不負責任、威脅航行及飛越安全的鹵莽挑釁行徑。台方認為各方應保持克制，遵守國際法及相關國際規範，避免採取任何影響區域和平穩定的行為，應持續透過多邊對話與爭端解決機制，以和平及非脅迫方式妥善處理南海議題。